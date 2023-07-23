اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 7 آخرين إثر انقلاب سيارة بطريق إسكندرية الصحراوي

الأحد، 23 يوليو 2023 06:45 م
مصرع شخص وإصابة 7 آخرين إثر انقلاب سيارة بطريق إسكندرية الصحراوي إسعاف-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين بسبب حادث انقلاب سيارة سوزوكى أعلى طريق إسكندرية الصحراوى ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق إسكندرية الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عنها وفاة شخص وإصابة 7 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.


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اخبار الحوادث

انقلاب سيارة

طريق إسكندرية الصحراوى



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