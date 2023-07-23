مصرع شخصين وإصابة 3 فى انقلاب سيارة على طريق القنطرة الصالحية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم - السيد فلاح

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون بينهم أطفال بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها على طريق القنطرة غرب الصالحية دائرة مركز القنطرة غرب بالإسماعيلية، وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة مستشفى أبو خليفة للطوارئ تحت تصرف النيابة العامة، بينما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق القنطرة غرب الصالحية دائرة مركز القنطرة غرب بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى أسفر عن مصرع كل من: هانى فتحي عبدالله 42 سنة، والسيد سعيد جمعة 35 سنة، وإصابة كل من، صالح إبراهيم محمد 55 سنة وحبيبة هانى فتحى 5 سنوات، وريتاج ناصر فتحي عبدالله 5 سنوات.

تم التحفظ على الجثتين بمشرحة مستشفى أبو خليفة للطوارئ تحت تصرف النيابة العامة، بينما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن الجثتين وسؤال المصابين.