إصابة 9 أشخاص فى حادث سير بالطريق الصحراوي بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 9 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر انقلاب سيارة ملاكى بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة. وبالفحص تبين إصابة 9 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق الضبعة وادى النطرون الصحراوى.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بوادى النطرون لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن مركز وادى النطرون قد شهد مصرع شخصان واصابة 3 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة.

وبالفحص تبين مصرع شخصين واصابة 3 آخرين بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الدولى- الضبعة بنطاق مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة.