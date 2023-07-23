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محور عمرو بن العاص.. بطول 4.3 كيلو متر وعرض 12 حارة مرورية "التفاصيل"

الأحد، 23 يوليو 2023 05:00 ص
محور عمرو بن العاص.. بطول 4.3 كيلو متر وعرض 12 حارة مرورية "التفاصيل" محور عمرو بن العاص الجديد
كتبت - مرام محمد

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تشهد محافظة الجيزة، تنفيذ مجموعة من الطرق والمحاور المرورية الهامة ستسهم في تحقيق نقلة نوعية ونهضة تنموية بشبكة الطرق، وذلك فى إطار خطة الدولة لتحقيق السيولة المرورية وتطوير شبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية بهدف الربط مع مخططات التنمية الشاملة بكافة القطاعات.
 
ويعد محور عمرو بن العاص، أحد أبرز المحاور المرورية العملاقة التي تنفذ على أرض الجيزة، في ظل سعي الدولة نحو فتح شرايين مرورية بالمحافظة لتسهيل الحركة المرورية بها، حيث يربط المحور بين القوس الجنوبي للطريق الدائرى (بالقرب من تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالي للطريق الدائري (بمنطقة منشأة البكاري)، مرورًا بأعلى شوارع العروبة والمحولات والهرم والمطبعة وفيصل، وذلك بطول 4.3 كم وعرض 12 حارة مرورية، شاملا كوبري علوي بعرض 21,5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه).
 
وتكمن أهمية التى يمثلها محور عمرو بن العاص في الربط بين القوس الشمالي والجنوبي للطريق الدائري، وتقاطعه مع منتصف شارعي الهرم وفيصل، إلى جانب تقاطعه مع شوارع (العروبة، والثلاثيني، ومحمد أنور السادات "ترسا سابقاً")، مما يحقق انسيابية في الحركة المرورية بالعديد من القطاعات التي تعاني من تكدسات مرورية ودعم الحركة وتخفيف الضغط المروري على مناطق العروبة والمريوطية والهرم وفيصل والمطبعة والشوارع المتفرعة منهم.
 
يُذكر أنه تم البدء في رصف طريق محور عمرو بن العاص الجديد من أعلى الكبارى، لإنجاز نسب العمل بالمشروع تمهيدا لتشغيله أمام حركة المرور قريبا، وتشهد أعمال المحور الآن إنشاء مطالع ومنازل للقادم من شارع ترسا، وهي ثاني المطالع والمنازل التي يتم تنفيذها ضمن أعمال المشروع بعد الانتهاء من تنفيذ مطالع ومنازل المحور للقادم من شارع الهرم.
 
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محور عمرو بن العاص

الجيزة

محافظة الجيزة

الطريق الدائري

شارع الهرم

فيصل



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