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محور أبو تيج..كوبرى أعلى النيل بطول 840 متراً وتكلفة 275 مليون جنيه"فيديو"

الأحد، 23 يوليو 2023 12:00 ص
محور أبو تيج..كوبرى أعلى النيل بطول 840 متراً وتكلفة 275 مليون جنيه"فيديو" محاور النيل
كتب سيد الخلفاوى

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تنفذ وزارة النقل عدد من المحاور العرضية على النيل بصعيد مصر من بينها محور أبو تيج والذى يخدم حركة المرور ويساهم في تنمية المنطقة المحيطة ، حيث يتم تنفيذ مشروع محور أبو تيج ساحل سليم على النيل بمحافظة أسيوط، بتكلفة 275 مليون جنيه.
 
ويكمن أهمية هذا المحور في خدمة التنمية وتيسير حركة المواطنين، ويبلغ طول هذا المحور 1500 متر متضمناً كوبرى أعلى النيل بطول 840 متراً، وكوبرى أعلى السكة الحديد والطريق الزراعى مصر أسوان بطول 360 متراً، بالإضافة للكبارى السطحية على ترعة الفاروقية.
 
وأضافت وزارة النقل أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية بإنشاء عدد من المحاور العرضية المتكاملة للربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى على النيل فقط.
 
وحرصت الدولة ممثلة فى وزارة النقل على تقليل المسافات بين المحاور العرضية على نهر النيل الى 25 كم، حيث انشاء عدد من محاور النيل، وتم التخطيط لإنشاء 34 محور جديد علي النيل ليصبح إجمالي عدد المحاور 72 محور بدلاً من 38 محور قبل يونيو 2014 ، وتم إنجاز 13 محور بعد يونيو 2014 وهي محاور ( تحيا مصر – حلوان – بنها – الخطاطبة – طلخا – جرجا – طما – بني مزار- عدلي منصور – قوص – سمالوط – كلابشة – ديروط ) ليصبح الإجمالي 51 محور، وجاري حالياً تنفيذ 21 محور جديد من أهمها ( بديل خزان أسوان – دراو – الفشن – أبو تيج – شمال الأقصر – منفلوط – تلا / طنوب ) .
 
 

محاور النيل

محور ابو تيج

محافظة اسيوط

اسيوط

محور ابو تيج باسيوط

ساحل سليم



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