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محور أبو تيج بأسيوط يخدم التنمية ويساعد على تسهيل حركة المواطنين.. فيديو

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 10:39 ص
محور أبو تيج بأسيوط يخدم التنمية ويساعد على تسهيل حركة المواطنين.. فيديو وزارة النقل
كتب سيد الخلفاوى

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نشرت وزارة النقل فيديو تصوير جوى يوضح تقدم الأعمال في تنفيذ مشروع محور أبو تيج ساحل سليم على النيل بمحافظة أسيوط، بتكلفة 275 مليون جنيه.

وتكمن أهمية هذا المحور في خدمة التنمية وتيسير حركة المواطنين، ويبلغ طول هذا المحور 1500 متر متضمناً كوبرى أعلى النيل بطول 840 متراً، وكوبرى أعلى السكة الحديد والطريق الزراعى مصر أسوان بطول 360 متراً، بالإضافة للكبارى السطحية على ترعة الفاروقية.

وأضافت وزارة انقل أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية بإنشاء عدد من المحاور العرضية المتكاملة للربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى على النيل فقط.

وحرصت الدولة ممثلة فى وزارة النقل على تقليل المسافات بين المحاور العرضية على نهر النيل الى 25 كم، حيث انشاء عدد من محاور النيل، وتم التخطيط لإنشاء 34 محور جديد علي النيل ليصبح إجمالي عدد المحاور 72 محور بدلاً من 38 محور قبل يونيو 2014 ، وتم إنجاز 13 محور بعد يونيو 2014 وهي محاور ( تحيا مصر – حلوان – بنها – الخطاطبة – طلخا – جرجا – طما – بني مزار- عدلي منصور – قوص – سمالوط – كلابشة – ديروط ) ليصبح الإجمالي 51 محور، وجاري حالياً تنفيذ 21 محور جديد من أهمها ( بديل خزان أسوان – دراو – الفشن – أبو تيج – شمال الأقصر – منفلوط – تلا / طنوب ) .

 


محاور النيل

محور ابو تيج

محافظة اسيوط

اسيوط

محور ابو تيج باسيوط

ساحل سليم



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