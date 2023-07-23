اليوم السابع
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الأحد، 23 يوليو 2023 08:54 م
أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية: 42 دورة تدريبية و4 ورش عمل لـ 1353 موظفا بالمحافظة

الأحد، 23 يوليو 2023 07:45 م
محافظ الإسكندرية: 42 دورة تدريبية و4 ورش عمل لـ 1353 موظفا بالمحافظة الدورات التدريبية وورش العمل
الإسكندرية جاكلين منير

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شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على ضرورة الاهتمام بتطوير منظومة التدريب لجميع العاملين بالمحافظة والجهات التابعة لها، من خلال تقديم سلسلة من الدورات التدريبية والتأهيلية المختلفة والمتخصصة، بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تحت إشراف الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.

 
وواصل مركز الإسكندرية للتدريب ATC تنفيذ الدورات التدريبية وورش العمل فى مجالات مختلفة استهدفت فئات متنوعة من الموظفين، حيث تم تنفيذ 42 دورة تدريبية و4 ورش عمل خلال الـ 6 شهور الماضية، وقد بلغ عدد المستفيدين من الدورات وورش العمل 1353 موظفا. وذلك بمتابعة المهندسة إيمان الخولي مدير مركز الإسكندرية للتدريب، وأحمد مبروك نائب مدير المركز.

الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

دورات تدريبية

تأهيل الكوادر الحكومية



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