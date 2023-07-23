محافظ الإسكندرية: 42 دورة تدريبية و4 ورش عمل لـ 1353 موظفا بالمحافظة

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على ضرورة الاهتمام بتطوير منظومة التدريب لجميع العاملين بالمحافظة والجهات التابعة لها، من خلال تقديم سلسلة من الدورات التدريبية والتأهيلية المختلفة والمتخصصة، بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تحت إشراف الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.
وواصل مركز الإسكندرية للتدريب ATC تنفيذ الدورات التدريبية وورش العمل فى مجالات مختلفة استهدفت فئات متنوعة من الموظفين، حيث تم تنفيذ 42 دورة تدريبية و4 ورش عمل خلال الـ 6 شهور الماضية، وقد بلغ عدد المستفيدين من الدورات وورش العمل 1353 موظفا. وذلك بمتابعة المهندسة إيمان الخولي مدير مركز الإسكندرية للتدريب، وأحمد مبروك نائب مدير المركز.
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