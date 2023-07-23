محافظ الإسكندرية: 42 دورة تدريبية و4 ورش عمل لـ 1353 موظفا بالمحافظة

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على ضرورة الاهتمام بتطوير منظومة التدريب لجميع العاملين بالمحافظة والجهات التابعة لها، من خلال تقديم سلسلة من الدورات التدريبية والتأهيلية المختلفة والمتخصصة، بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تحت إشراف الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.