محافظ أسوان يضبط صاحب عربة حنطور يغسل حصانه فى الشارع

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

ضبط اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إحدى عربات الحنطور أثناء قيام صاحبها بغسيل العربة والحصان من المياه المخصصة لنافورة ميدان نادى أسوان الرياضى، أثناء جولة ميدانية، اليوم، الأحد، لمتابعة مستوى الأداء داخل الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين.

وأمر المحافظ بمصادرة العربة، وإحالة صاحبها إلى جهات التحقيق المختصة لإتخاذ اللازم تجاه مخالفة القواعد والاشتراطات لسير هذه المركبات، والإضرار بالممتلكات العامة، وتشوية الشكل الحضارى.

وشدد المحافظ، على ضرورة قيام إدارة النقل البطئ بالوحدة المحلية وشرطة المرافق بإحكام السيطرة على عربات الحنطور ، ومنع وقوفها فى الأماكن الغير مخصصة لها، مع الإسراع بإعداد وتجهيز موقف التراكى لعربات الحنطور الجديد للقضاء على العشوائية، والحد من السلوكيات السلبية