محافظ أسوان يتفقد مشروع تركيب شبكات الخزان الأرضى الجديد لمياه الشرب

من ناحية أخري، كان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أن مشروعات الطرق المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية تشهد جهود مكثفة لنهوها على الوجه الأكمل، تواكباً مع الأعمال الجارية بالمشروعات الأخرى بمختلف القرى والنجوع.

وأشار محافظ أسوان، في "تصريحات صحفية" إلى أنه تم إعطاء تعليمات لمسئولى مديرية الطرق بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنهاء كافة الأعمال المتعلقة بالرصف والتطوير بالطرق الرئيسية من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

ومن جانبه أوضح المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بأسوان بأنه بناء على تعليمات الفريق كامل الوزير وزير النقل ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان جار تكثيف الأعمال بمشروع رصف طريق إدفو / القنادلة بطول 3 كم حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 45 %، وشهدت الأعمال كشط للأسفلت للطبقتين بسمك 11 سم ، مع تشغيل طبقة الأساس بطول 1700 م ، وتم رش mc بطول 1000 م ، وتنفيذ طبقة الأسفلت الرابطة بطول 750 م.

مشيراً إلى أنه بالتوازى مع ذلك جار العمل فى مشروع رصف طريق بلانة / كلابشة بنصر النوبة بطول 38 كم ، وبنسبة تنفيذ 18 % حيث تم تكسير الأسفلت ، وتشغيل طبقة الأساس القديم بطول 3.55 كم، وتنفيذ طبقة الأساس بسمك 15 سم ، وبطول 2050 م ، وجار تجهيز موقع الخلاطة للبدء فى أعمال الأسفلت، وتم تشوين 3000 م3 ، وجار تقلب طبقة الأساس مع المياه فى المشاون.