محافظ أسوان يتفقد مشروع تركيب شبكات الخزان الأرضى الجديد لمياه الشرب

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية (من أمام ملاهى بكار وحتى أمام مدخل جبل تقوق) لمشروع تركيب شبكات وخطوط الخزان الأرضى الجديد لمياه الشرب سعة 7 آلاف م3.
حيث تم الإنتهاء من المرحلة الأولى ( من مدخل جبل تقوق وحتى الخزان الأرضى بطريق الفنادق )، للحد من الشكاوى المتكررة من إنقطاع وضعف المياه فى المناطق والأحياء السكنية الواقعة على المرتفعات الجبلية من خلال دعم وتحسين وتقوية مياه الشرب بمدينة ناصر ، ومناطق وسط وغرب المدينة بخطى طرد مجموع أطوالهم 1700 متر من إجمالى أطوال 4 كم تم العمل فى الإحلال والتجديد لهم بكورنيش النيل وكسر الحجر والسيل ، وبأقطار تتراوح ما بين 500 مللى إلى 800 مللي.
وخلال الجولة التفقدية التي رافقه خلالها الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، بالإضافة إلى مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والمحليات ، شدد اللواء أشرف عطية على أهمية الإلتزام بالبرنامج الزمنى للتنفيذ ، على أن يتم تنفيذ أعمال الرصف والتطوير والتجميل فى المسافات التى تم نهو الأعمال بها عقب إختبار الخطوط ، والتشغيل التجريبى لها ، فضلاً عن ضرورة تركيب محابس التحكم فى المياه لكل منسوب لمواجهة أى إنقطاع مفاجئ ، وعدم تأثير ذلك على باقى المناطق المجاورة ، موجهاً بالتنسيق الجيد سواء بعمل الجسات الأرضية للتأكد من عدم تعارض مسار المشروع مع أى خطوط أو شبكات للكهرباء والغاز الطبيعى والإتصالات ، علاوة على قيام إدارة مرور أسوان بتحويل الإتجاهات المرورية ووضع العلامات التحذيرية والإرشادية لتسهيل حركة المشاة والمركبات المختلفة .
من ناحية أخري، كان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أن مشروعات الطرق المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية تشهد جهود مكثفة لنهوها على الوجه الأكمل، تواكباً مع الأعمال الجارية بالمشروعات الأخرى بمختلف القرى والنجوع.
وأشار محافظ أسوان، في "تصريحات صحفية" إلى أنه تم إعطاء تعليمات لمسئولى مديرية الطرق بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنهاء كافة الأعمال المتعلقة بالرصف والتطوير بالطرق الرئيسية من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.
ومن جانبه أوضح المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بأسوان بأنه بناء على تعليمات الفريق كامل الوزير وزير النقل ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان جار تكثيف الأعمال بمشروع رصف طريق إدفو / القنادلة بطول 3 كم حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 45 %، وشهدت الأعمال كشط للأسفلت للطبقتين بسمك 11 سم ، مع تشغيل طبقة الأساس بطول 1700 م ، وتم رش mc بطول 1000 م ، وتنفيذ طبقة الأسفلت الرابطة بطول 750 م.
مشيراً إلى أنه بالتوازى مع ذلك جار العمل فى مشروع رصف طريق بلانة / كلابشة بنصر النوبة بطول 38 كم ، وبنسبة تنفيذ 18 % حيث تم تكسير الأسفلت ، وتشغيل طبقة الأساس القديم بطول 3.55 كم، وتنفيذ طبقة الأساس بسمك 15 سم ، وبطول 2050 م ، وجار تجهيز موقع الخلاطة للبدء فى أعمال الأسفلت، وتم تشوين 3000 م3 ، وجار تقلب طبقة الأساس مع المياه فى المشاون.
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