محافظ أسوان: مواصلة الأعمال بمشروعات رصف الطرق في إدفو وبلانة وكلابشة

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أن مشروعات الطرق المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية تشهد جهود مكثفة لنهوها على الوجه الأكمل، تواكباً مع الأعمال الجارية بالمشروعات الأخرى بمختلف القرى والنجوع.
وأشار محافظ أسوان، في "تصريحات صحفية" إلى أنه تم إعطاء تعليمات لمسئولى مديرية الطرق بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنهاء كافة الأعمال المتعلقة بالرصف والتطوير بالطرق الرئيسية من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.
ومن جانبه أوضح المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بأسوان بأنه بناءاً على تعليمات الفريق كامل الوزير وزير النقل ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان جارى تكثيف الأعمال بمشروع رصف طريق إدفو / القنادلة بطول 3 كم حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 45 % ، وشهدت الأعمال كشط للأسفلت للطبقتين بسمك 11 سم ، مع تشغيل طبقة الأساس بطول 1700 م ، وتم رش mc بطول 1000 م، وتنفيذ طبقة الأسفلت الرابطة بطول 750 م.
وأضاف أنه بالتوازى مع ذلك جارى العمل فى مشروع رصف طريق بلانة / كلابشة بنصر النوبة بطول 38 كم ، وبنسبة تنفيذ 18 % حيث تم تكسير الأسفلت ، وتشغيل طبقة الأساس القديم بطول 3.55 كم ، وتنفيذ طبقة الأساس بسمك 15 سم ، وبطول 2050 م ، وجارى تجهيز موقع الخلاطة للبدء فى أعمال الأسفلت ، وتم تشوين 3000 م3 ، وجارى تقلب طبقة الأساس مع المياه فى المشاون.
من ناحية أخري ،وإستمراراً للجهود المتواصلة والمكثفة التى تبذلها محافظة أسوان لدعم المشروعات الإستثمارية بما يحقق معه المزايا النسبية والمردود الإيجابى منها ، وهو الذى يتوازى مع إيجاد الحلول الجذرية لمشكلة إرتفاع منسوب المياه الجوفية بمدينة أسوان.
التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد إحدى الشركات الإستثمارية لإستكمال مشروع إنشاء مصنع لتعبئة المياه المعدنية وإنتاج العصائر الطبيعية بمنطقة الشلال بمدينة أسوان بتكلفة إستثمارية تصل لأكثر من 55 مليون جنية على مساحة 10 ألاف م2 ، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وأيضاً الدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى للمحافظة ، والعميد أحمد دنش المشرف العام على الإستثمار ، وكذا محمد يوسف مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة ، فضلاً عن وفد الشركة الذى ضم كل من وديان أسامة ، وفجر أسامة ، والمهندس عصمت عزيز إستشارى المشروع.
وخلال اللقاء أكد اللواء أشرف عطية على ضرورة الجدية فى تنفيذ هذا المشروع، لنجنى ثمار الإنتاج منه خلال عام ، مع وضع برنامج زمنى لمراحل العمل، وخاصة فى ظل التسهيلات والتيسيرات العديدة التى قدمتها المحافظة للقائمين على التنفيذ، مؤكداً على أن الإهتمام بملف الإستثمار يقع ضمن أولويات العمل خلال الفترة الحالية طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تحقيق طفرة حقيقية فى عملية جذب وتشجيع وتعزيز الإستثمار ، وتذليل مختلف التحديات بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور إقتصادى شامل يحقق عوائد إيجابية متعددة فى القريب العاجل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة