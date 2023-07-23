اليوم السابع
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مؤتمر المناخ بشرم الشيخ يتصدر التقرير السنوي لمنظمة التجارة العالمية

الأحد، 23 يوليو 2023 04:22 م
مؤتمر المناخ بشرم الشيخ يتصدر التقرير السنوي لمنظمة التجارة العالمية مدير عام المنظمة مع هالة السعيد خلال قمة المناخ بشرم الشيخ
كتب عبد الحليم سالم

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ألقى التقرير السنوي لعام 2023 الصادر عن منظمة التجارة العالمية الضوء على مؤتمر المناخ بشرم الشيخ cop 27  ومشاركة المدير العام لمنظمة نجوزي اوكونجو أيالا في الفعاليات بقمة المناخ للأمم المتحدة ،بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية  في شرم الشيخ من 6 إلى 18 نوفمبر 2022.

وبحسب التقرير أكدت نجوزى انه حان وقت العمل ،و تنفيذ المساهمات المتعلقة بالتجارة ،للاستجابة العالمية لتغير المناخ "،لافتة  أن تنفيذ استراتيجية فعالة لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري لا يمكن أن تنجح دون أن تنظر الحكومات في دور التجارة في تحقيق الأهداف المناخية.

وتشمل هذه الإجراءات التجارية فتح التجارة في السلع والخدمات البيئية ، وفي تحسن التعاون في قياس الكربون والتحقق ، والاستفادة من المعونة من أجل التجارة لمساعدة الاقتصادات النامية ، موضحة أن البلدان المتقدمة (LDCs) تبني قدرات وبنية تحتية قادرة على التكيف مع تغير المناخ.

نننننن
 

كما تطرق التقرير السنوي لملف التجارة وتغير المناخ، حيث شكل عام 2022 خطوة مهمة إلى الأمام في النهوض بدور التجارة في معالجة المناخ ، وسبق أن سلط  الوزراء في المؤتمر الوزاري الثاني عشر (MC12)  الضوء على التحديات التي يمثلها تغير المناخ في المشاركة النشطة لمنظمة التجارة العالمية في قمة المناخ للأمم المتحدة في نوفمبر 2022  وكانت الرسالة العامة التي تم توضيحها هي أن التجارة يجب أن تكون جزءًا من الحل .

كما ذكرت المدير العام خلال مؤتمر تغير المناخ الذي عقد في نيويورك، يجب أن تعمل السياسة التجارية كمحفزات لتغيير طريقة "نحن تنتج وتستهلك وتعيش "إذا أرادت البشرية  التغلب على تأثير المناخ"

 


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