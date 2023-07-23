اليوم السابع
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عوض تاج الدين: البروتوكول المحدث للمضادات الحيوية يشخص المرض والعلاج

الأحد، 23 يوليو 2023 11:23 م
عوض تاج الدين: البروتوكول المحدث للمضادات الحيوية يشخص المرض والعلاج عوض تاج الدين
كتب الأمير نصرى

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تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية حول البروتوكول المحدث للاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، قائلا: "أول بروتوكول علاجى للجهاز التنفسى عقدناه 2013، ونقول للمريض إذا وصل الالتهاب للرئة فهو أنواع ونضع الخطوط الإسترشادية الصحية لكيفية تشخيص المرض والعلاج المطلوب".
 
وأضاف محمد عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، على القناة الأولى المصرية، أن الاستخدام العشوائى للمضادات الحيوية يؤثر على اقتصاد المريض، والأهم يجب ألا نجعل المضادات سلاح ضد الأمراض ونفقد حيويتها.
 
ونصح محمد عوض تاج الدين المرضى بألا يأخذوا أى علاج بدون استشارة الطبيب، لأنه يقيم حالة المريض وهل يأخذ أدوية أخرى أم لا، موضحا أن أصحاب الأمراض لهم مضادات حيوية مناسبة.

محمد عوض تاج الدين

الشئون الصحية

الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية

مضاد حيوى

التاسعة



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