علامات غير عادية للجفاف يجب أن تعرفها

كتبت نهير عبد النبى

الشعور بالعطش هو نتيجة لعملية فسيولوجية معقدة، ويقصد بها أن تكون بمثابة تحذير من أنك مصاب بالجفاف، وفي خطر عدم أداء وظيفتك بشكل صحيح وحسب ما ذكره موقع everydayhealth فإن الجفاف لا يعني فقط أن جسمك يفقد الماء بل يعني أيضًا أنك تفقد الأملاح، مثل الصوديوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وكلها تحتاجها للتنفس والحركة والتحدث والبقاء مستيقظًا بشكل عام.

فإن بعض الحالات الصحية، بما في ذلك مرض السكري، يمكن أن تعرضك لخطر متزايد من الجفاف إذا كنت تتعرق كثيرًا بسبب الحرارة أو الإرهاق، أو كثرة التبول، أو التقيؤ أو الإسهال بسبب الأنفلونزا أو مرض حاد آخر، فمن المهم بشكل خاص الانتباه إلى تجديد احتياطياتك من المياه.

علامات الجفاف ليست دائمًا واضحة فيما يلي ست علامات وأعراض مفاجئة للجفاف.

1: رائحة الفم الكريهة هي علامة تحذير محتملة للجفاف

يحتوي اللعاب على خصائص مضادة للبكتيريا، لكن الجفاف يمكن أن يمنع جسمك من إنتاج ما يكفي من اللعاب إذا كنت لا تفرز ما يكفي من اللعاب ، يمكن أن يحدث فرط نمو جرثومي في الفم ، وأحد الآثار الجانبية لذلك هو رائحة الفم الكريهة.

2: قد يكون الجلد الجاف أو المتورد من أعراض الجفاف

يعتقد الكثير من الناس أن الأشخاص الذين يصابون بالجفاف يتعرقون حقًا ، ولكن في الواقع ، عندما تمر بمراحل مختلفة من الجفاف ، تصاب ببشرة جافة جدًا " ، مضيفًا أن الجلد قد يبدو متوردًا أيضًا.

3. تشنجات العضلات

و هي عرض من أعراض الجفاف، من المحتمل أن يكون من أمراض الحرارة

"كلما زادت سخونتك، زادت احتمالية إصابتك بتشنجات عضلية ، وذلك بسبب تأثير الحرارة الصافية على العضلات. نظرًا لأن العضلات تعمل بجهد أكبر، فيمكنها الاستيلاء على الحرارة نفسها.

4. الحمى والقشعريرة

من أعراض أمراض الحرارة التي تسبب الجفاف قد يكون التعرق المفرط المصحوب ببرودة بشرتك علامات على الإرهاق الحراري.

يمكن أن تؤدي الحمى إلى تفاقم الجفاف كلما ارتفعت الحمى ، زادت حدة الجفاف. ما لم تنخفض درجة حرارة جسمك ، ستفقد بشرتك قوتها الباردة ثم تصبح ساخنة ومبهرة وجافة عند لمسها. في هذه المرحلة ، من المهم أن تهدأ على الفور وأن تستشير أخصائيًا طبيًا ، كما ينصح مركز السيطرة على الأمراض. يعد وضع قطعة قماش مبللة ومبللة بالثلج والانتقال إلى منطقة باردة من الاستراتيجيات قصيرة المدى حتى تتمكن من الحصول على رعاية طبية.

5. الرغبة الشديدة في تناول الطعام

عندما تكون مصابًا بالجفاف، قد يكون من الصعب على أعضاء مثل الكبد ، الذي يستخدم الماء ، إطلاق الجليكوجين ومكونات أخرى من مخازن الطاقة لديك ، لذلك يمكنك بالفعل الحصول على الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

6: الصداع علامة على حاجتك لشرب المزيد من الماء

حتى الجفاف الخفيف يمكن أن يسبب الصداع. على الرغم من أن العوامل المختلفة إلى جانب الجفاف يمكن أن تسبب الصداع ، فإن شرب كوب كامل من الماء والاستمرار في شرب المزيد من السوائل خلال اليوم هو وسيلة سهلة لتخفيف الألم إذا كان الجفاف هو السبب في الواقع.