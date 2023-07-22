لماذا يحدث الصداع عند تناول السكريات؟ تقرير يوضح

كتبت إيناس البنا

يمكن أن يحدث الصداع بسبب عدة عوامل، من التوتر والجفاف إلى التغيرات الهرمونية وإجهاد العين وبعض الحالات الطبية، لكن هل تعلم أن تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على السكر يمكن أن يسبب الصداع أيضًا؟

هل يمكن أن يسبب السكر الزائد الصداع؟



وفقا لموقع " OnlyMyHealth، يمكن أن يساهم تناول السكر المفرط في حدوث الصداع لدى بعض الأفراد، يمكن أن يؤدي استهلاك كميات كبيرة من السكر إلى ارتفاع سريع وانخفاض في مستويات السكر في الدم، مما قد يؤدي إلى الصداع أو الصداع النصفي لدى الأفراد المعرضين للخطر. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يرتبط النظام الغذائي الغني بالسكر بسوء التغذية بشكل عام، مما قد يساهم في حدوث الصداع ومشكلات صحية أخرى.

تشير التقارير إلى أن التغيرات في مستويات السكر في الدم يمكن أن تحدث إذا تناول الشخص الكثير من السكر في وقت واحد ، ثم امتنع عن تناوله لفترة من الوقت ، مما يؤدي إلى ما يسمى "انهيار السكر"، هذا يمكن أن يسبب صداع، ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أنه ليس كل شخص حساسًا للسكر بهذه الطريقة ، ويمكن أن تختلف الاستجابات الفردية.

يمكن أن يسبب كلاهما زيادة أو انخفاض نسبة السكر في الدم الصداع ، على سبيل المثال، قد يؤدي تناول كميات كبيرة من الحلويات / الشوكولاتة التي تحتوي على السكر إلى اندفاع السكر مما يؤدي إلى زيادة مستويات هرمونات معينة تسبب انسداد الأوعية الدماغية مما يؤدي إلى الصداع. . تُعرف هذه أيضًا باسم الصداع الناتج عن السكر وبقايا السكر ؛ وهي شائعة بين مرضى ارتفاع السكر في الدم (مرضى السكر). "

"تناول السكر باعتدال لا ينبغي أن يسبب أي صداع ، ولكن الزيادة المفاجئة في الاستهلاك قد تؤدي إلى زيادة في مستويات الجلوكوز ، وبالتالي تسبب الصداع النصفي".

بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تفتقر الأطعمة والمشروبات السكرية إلى الترطيب المناسب، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول السكر إلى زيادة التبول ، مما قد يؤدي إلى استنفاد مستويات المياه في الجسم ، ومن المحتمل أن يسبب الجفاف ، والذي بدوره يُعرف بأنه يسبب الصداع لدى بعض الأشخاص.

هناك شيء يسمى صداع سحب السكر



يحدث الصداع الناتج عن انسحاب السكر عندما يخفض الشخص فجأة أو يحد من تناوله للسكر بعد تناول كميات كبيرة من السكر لفترة طويلة، عندما تستهلك الكثير من السكر بانتظام ، يعتاد جسمك على التدفق المستمر للجلوكوز.

يحفز السكر إفراز الدوبامين، وهو هرمون مرتبط بالسعادة والمكافأة ، مما يخلق إحساسًا مؤقتًا بالرفاهية، ومع ذلك ، عندما تقلل السكر فجأة أو تقضي عليه تمامًا ، فقد يحتاج جسمك إلى وقت للتكيف مع التغيير.

ما يجب القيام به



فيما يلي بعض الطرق لتجنب صداع السكر:

تناول وجبات متوازنة

اختيار الكربوهيدرات المعقدة وغير المصنعة مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة

إذا كنت مصابًا بداء السكري، فاتبع نصيحة الطبيب بشأن إدارة مرض السكري

اتمرن بانتظام

قلل من الأطعمة والمشروبات السكرية

إذا كنت تعاني من مثل هذا الصداع، فإليك ما يمكنك فعله:

حافظ على رطوبتك

زيادة تناول الخضار والفواكه الطازجة

تجنب الأطعمة عالية المعالجة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات وقليلة البروتين

تمتع بأسلوب حياة نشط ومارس الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل في اليوم

حافظ على مستويات التوتر لديك منخفضة وتعويض ما لا يقل عن 8 ساعات من النوم السليم