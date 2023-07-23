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عبدالحكيم عبدالناصر: 23 يوليو أعادت الخير.. والرئيس السيسي يبني جمهورية جديدة

الأحد، 23 يوليو 2023 09:40 م
عبدالحكيم عبدالناصر: 23 يوليو أعادت الخير.. والرئيس السيسي يبني جمهورية جديدة عبد الحكيم عبد الناصر
كتب الأمير نصرى

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أكد المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر، أن ثورة 23 يوليو 1952 كانت تجسيدا للإرادة الوطنية والحلم المصرى، فلأول مرة يحكم المصريون أنفسهم بأنفسهم، مضيفًا أن ثورة 23 يوليو مسيرة شعب حتى الآن.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، والمذاع على "سى بى سي"، "أحيى الرئيس السيسى على اختيار الجمهورية الجديدة، حيث أن الجمهورية الأولى بدأت فى ثورة 23 يوليو، ثم الجمهورية الثانية فى أعقاب الانفتاح الاقتصادي"، معقبًا: "التقيت الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل 2014، وكان مدركا جيدًا الأوضاع فى مصر، والرئيس السيسى بالفعل أعاد بناء الجمهورية الجديدة".

قال عبد الحكيم جمال عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل، ‘ن أكتر من 95% من الشعب المصرى قبل ثورة 32 يوليو، لم يكن يحصل على الحقوق الإنسانية سواء فى التعليم أو الصحة، وكانت أعلى نسبة وفيات فى مصر، كما أن قناة السويس كان دخلها 35 مليون جنيه، وكانت مصر تأخذ مليون جنيه فقط من هذا الدخل، وبالتالى كانت الاحتلال يأخذ كل خيرها، حتى جاءت الثورة وأنقذت مصر.

وواصل: "ثورة 23 حية حتى اليوم، فهى مسيرة وحلم شعب، حتى وإن كانت قد تعثرت فى بعض الأحيان، وبالتالى هى مستمرة وموجودة، وتمثل إرادة شعب"، مضيفًا أن الجمهورية الجديدة امتداد لجمهورية 23 يوليو.

 


عبد الحيكم جمال عبد الناصر

جمال عبد الناصر

ثورة 23 يوليو

برنامج من مصر

تاميم قناة السويس



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