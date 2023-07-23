طقس العراق.. البصرة تسجل 50 درجة مئوية

وكالات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية العراقية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس في البلاد للايام المقبلة ، فيما توقعت استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتسجيل البصرة 50 مئوية، وذلك حسبما أفادت وكالة أنباء العراق.

وكان قد افتتح علماء ناسا مناقشة لتحديد الحلول الرئيسية التي كانوا يعملون عليها للتخفيف من الآثار الشديدة للاحتباس الحراري، فمع استمرار موجات الحرارة في اجتياح الأرض، تشتعل حرائق الغابات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وتزداد شدة الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير، تولي وكالة الفضاء اهتمامًا وتبحث عن طرق يمكن أن تساعد في التخفيف من آثار ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، قال جافين شميدت مدير معهد جودارد لدراسات الفضاء التابع لناسا، "كان يونيو الماضي أحر يونيو على الإطلاق"، مضيفا "ونتوقع، مع فهم ما يجري، على أساس يومي، أن شهر يوليو من المرجح أن يكون أكثر الشهور دفئًا على الإطلاق".