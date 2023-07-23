اليوم السابع
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ضبط 8 كيلو حشيش خلال حملة أمنية موسعة بدمياط

الأحد، 23 يوليو 2023 11:41 ص
ضبط 8 كيلو حشيش خلال حملة أمنية موسعة بدمياط حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (فارسكور – كفر البطيخ – الزرقا) وقسم شرطة (دمياط الجديدة)، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

تم ضبط (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات عبارة عن (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرامات – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 15 كيلو جراما – كمية من مخدر الهيروين – 2 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (عدد 4 متهمين لـ " 3 منهم معلومات جنائية").

 


حشيش

حمله امنيه

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