ضبط مخالفات فى حملات تموينية على المخابز بالدقهلية

الدقهلية _محمد الحبشي

شنت مديرية التموين بالدقهلية ، حملات فجر اليوم الأحد 23/7/2023، على عدد من المخابز في نطاق مركزي طلخا ونبروة، تحت إشراف على حسن وكيل المديرية، ورئاسة محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية، مصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من المخالفات، حيث تم ضبط 9 مخابز للتلاعب بوزن الرغيف، وإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار من 10: 24 جرام، ضبط 3 مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ضبط مخبزين لعدم وجود ميزان معتمد، ضبط مخبز لتوقفه عن الإنتاج بدون إذن رسمى وآخر لعدم وجود قائمة بيانات،وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتعليمات السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، باستمرار أعمال الرقابة والتفتيش على المخابز ومدى جوده الخبز المعروض للمواطنين.

وتؤكد مديرية تموين الدقهلية على تكثيف الجهود الرقابية للتأكد من الإلتزام بتنفيذ القرارات والقوانين التموينية والتصدى بكل حسم للمخالفين.