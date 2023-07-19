ضبط 132 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق بالدقهلية

الدقهلية: محمد الحبشي

شكلت مديرية التموين بالدقهلية، مجموعة من الحملات يوم الأربعاء 19 يوليو 2023، تحت إشراف على حسن وكيل المديرية، محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية.

حيث قامت الحملات المجمعة بالمديرية بالتعاون والإشتراك مع إدارات ( طلخا ، بندر ميت غمر ، بنى عبيد ، شربين ،بندر ميت غمر، المطريه ، بندرالمنصورة ، بلقاس ، اجا ، السنبلاوين ، منيه النصر ، تمى الأمديد )

واسفرت الحملات عن تحرير 132 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق، وجاءت مخالفات المخابز بتحرير 80 محضر، حيث تم تحرير 1 محضر تجميع بطاقات عدد ( 29 بطاقة)، 1 محضر عدم الاحتفاظ بميزان داخل المخبز، 3 محاضر عدم وجود سجل تفتيش، 2 محضرتوقف عن الإنتاج، 4 محاضر عدم إعطاء بون صرف، 4 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، 2 محضر عدم وجود قائمة بيانات، 1 محضر انتهاء من الإنتاج، 6 محاضر تصرف في دقيق بقيمة (40 شيكارة)، 26 محضر عدم مطابقة للمواصفات، 30 محضر نقص وزن مابين (8-15)جم.

وجاءت مخالفات الأسواق بتحرير (52) محضر، 9 محاضر عدم وجود شهادة صحية، 32 محضرعدم إعلان عن الاسعار، 6 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى (سجائر)، 1محضر تصرف فى سلع تموينية بقيمة ( 1589جنيه)، 1محضر سلع غير صالحه للاستهلاك الادمى، 1محضر امنتاع عن استلام الحصه التموينية لتاجر تموينى، 2محضر سجل 21 بترول، إضافة للتحفظ علي 114علبة سجائر متنوعة، 76 كجم لحوم.

ياتي ذلك بناءًا على توجيهات الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتعليمات السيد دايره وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين، وإستمرار الحملات التموينية للحفاظ على الدعم المستحق للمواطنين من قبل الدولة.