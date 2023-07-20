ضبط 3600 كجم توابل منتهية الصلاحية بطنطا

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين حملة مكبرة على الأسواق لإحكام الرقابة التموينية على السلع المعروضة، أسفرت عن ضبط 3600 كيلو جرام توابل منتهية الصلاحية، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومصانع المواد الغذائية لإحكام الرقابة التموينية على السلع الغذائية المعروضة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتشكلت حملة برئاسة وكيل وزارة التموين، وتم ضبط 3600 كجم توابل روزمارى وزنجبيل وفلفل اسمر انتهاء 9/2022 و 2/2023 و 11/6/2023 تم التحفظ علي المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة.

كما تم تحرير محضر بيع سجائر اجنبيه مهربة من الجمارك باجمالي 69 علبه سجائر مختلفه الانواع، وتحرير محضر انتهاء صلاحية لعبوات مصنعات لحوم برجر وكفته وبانيه، و21 محضر عدم اعلان عن الاسعار الحره.