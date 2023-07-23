صحة المنوفية: إجراء الكشف على 7 آلاف حالة لفحص المقبلين على الزواج بالمحافظة

المنوفية - محمد فتحى

أكدت الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أنه تم تدشين مبادرة فحص المقبلين على الزواج ، منذ نهاية شهر مارس الماضى حيث تم إطلاق إشارة البدء لمبادرة الكشف عن المقبلين على الزواج وذلك تحت شعار " 100 مليون صحة" بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة .

وأضافت وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لليوم السابع ، تم إجراء فحص مايقرب من 7 آلاف حالة لمبادرة فحص المقبلين على الزواج بنطاق المحافظة.

وشددت على تقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستى للمباراة لتحقيق المستهدف منها ، والتى تهدف إلى القضاء على الأمراض المعدية المتنقلة بين الأزواج وتقليل فرص تعرض الأجيال القادمة للإصابة بالأمراض الوراثية ،فى ضوء تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بفحص المقبلين على الزواج لإعداد جيل سليم خال من الأمراض وتقديم رسائل توعوية لهم للحفاظ على الأسرة المصرية.