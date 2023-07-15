اليوم السابع
Ads
السبت، 15 يوليو 2023 02:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الكشف على 31 ألفا و902 مواطن بالمنيا ضمن مبادرة "فحص المقبلين على الزواج"

السبت، 15 يوليو 2023 01:50 م
الكشف على 31 ألفا و902 مواطن بالمنيا ضمن مبادرة "فحص المقبلين على الزواج" فحص المقبلين على الزواج
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إجراء الفحص الطبي لعدد 31 ألفا و902 شاب وفتاة من المصريين وغير المصريين من راغبى الزواج بمحافظة المنيا، وذلك منذ انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، فى 26 من شهر فبراير الماضي وحتى 9 من شهر يوليو الجارى.
 
وأوضحت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، أن المبادرة تشمل حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما.
 
وتهيب مديرية الصحة بالمنيا بالمواطنين البدء فى إجراء الفحوصات قبل تحديد موعد الزواج بمدة كافية، حيث أن مدة استخراج الشهادة تصل الى 14 يوم من اجراء الفحوصات .
 

مبادرات رئاسية

فحص المقبلين على الزواج

مديرية الصحة

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة