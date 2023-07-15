الكشف على 31 ألفا و902 مواطن بالمنيا ضمن مبادرة "فحص المقبلين على الزواج"

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إجراء الفحص الطبي لعدد 31 ألفا و902 شاب وفتاة من المصريين وغير المصريين من راغبى الزواج بمحافظة المنيا، وذلك منذ انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لفحص ا لمقبلين على الزواج ، فى 26 من شهر فبراير الماضي وحتى 9 من شهر يوليو الجارى.

وأوضحت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، أن المبادرة تشمل حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما.

وتهيب مديرية الصحة بالمنيا بالمواطنين البدء فى إجراء الفحوصات قبل تحديد موعد الزواج بمدة كافية، حيث أن مدة استخراج الشهادة تصل الى 14 يوم من اجراء الفحوصات .