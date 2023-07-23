اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 يوليو 2023 03:54 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

شارك فى الحفاظ على البيئة وتعرف على قائمة الهدايا الخضراء المميزة

الأحد، 23 يوليو 2023 03:00 ص
شارك فى الحفاظ على البيئة وتعرف على قائمة الهدايا الخضراء المميزة وزارة البيئة
كتبت منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
المنتجات الصديقة للبيئة، من الهدايا القيمية التى إذا استخدمناها فى المناسبات تترك انطباعات جيدة لدى الآخرون وخاصة أن كانت مصنوعة من مواد مستدامة أو بتكنولوجيا ذكية فهى تحافظ على البيئة وتقلل البصمات الكربونية والطاقة، مثلها مثل الهدايا المصنوعة من إعادة تدوير الملابس لم تعد خطوة اختيارية، وإنما بات لزاما على الجميع أن يحاول ترشيد استهلاكه من الملابس وإعادة تدوير الملابس القديمة أصبح  خطوة مهمة للمساهمة في الحفاظ على البيئة،وتقليل حجم المخلفات بشكل عام ومخلفات الملابس بشكل خاص. 
 
خلال هذا التقرير نقدم لك قائمة أفضل الهدايا الصديقة للبيئة
 

البلوك نوت 

يعد البلوك نوت من الهدايا التى يحبها الشباب لتسجيل ملاحظاتهم وانفوجراف لتوثيق اللحظات السعيدة وكلمات للذكرى، لاختيارك لبلوك نوت مصنوع من الجلود المعاد تدويرها أو الورق المستدام يكون لها انطباع حلو.

 
تي شيرت مصنوع  من مواد وزجاجات بلاستيكية معاد تدويرها، أقمشة أو بلاستيك ، إضافة لغطاء حفظ الطعام  المصنوعة من مواد صديقة للبيئة و قابلة لإعادة الاستخدام وسهلة التنظيف بالماء.
 
أيضا يمكنك أن تقدم زجاجات المياة التى تحفظ درجة الحرارة تكون هدية مميزة ولها استخدامات متعددة 
 

الملابس إعادة التصميم وتعديله

 

مع تغير الموضات واختلافها يمكنك إعادة تصميم الملابس القديمة لتتواكب مع  الموضة الحالية من خلال إضافة  بقص التعديلات عليها سواء للقمصان أو البلوزات أو الفساتين وإضفاء لمسة جديدة  على الملابس.
 
بعض الملابس القديمة ربما لا تصلح لإنتاج قطعة جديدة منها للاستخدام الشخصى، وهنا يمكنك استخدامها كقطع للديكور والزينة وتصنيعها لتصبح غطاء لبعض قطع الأثاث او الوسائد أو مفارش للمائدة.
 
يمكنك أن تصنع من القمصان والبلوزات وحتى البناطيل الجينز ، حقائب الظهر وما عليك الا تقطيع   الأكمام والياقة، وتثبيت أشرطة أو حبال لحملها وبذلك تصبح لديك حقيبة فريدة من نوعها.

البيئة

هدايا خضراء

هدايا صديقة للبيئة

المخلفات

الملابس المعاد تدويرها



الموضوعات المتعلقة

9 خطوات نفذتها وزارة البيئة للقضاء على المخلفات البلاستيكية.. تفاصيل

السبت، 22 يوليو 2023 06:00 ص

السياحة البيئية المستقبل الأخضر لمصر.. وزارة البيئة تطور 13 محمية من إجمالى 30.. وتضع حوافز كبيرة للاستثمار البيئى.. الدولة تعمل على تطوير ورفع كفاءة للبنية التحتية ودمج السكان المحليين فى الأنشطة الاقتصادية

الإثنين، 17 يوليو 2023 10:05 ص

وزارة البيئة تنتهى من تنفيذ ألف و843 وحدة بيوجاز منزلية فى 19 محافظة

الإثنين، 10 يوليو 2023 01:00 ص

وزارة البيئة: المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة انتهت من زراعة 950 ألف شجيرة

الجمعة، 07 يوليو 2023 02:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة