شارك فى الحفاظ على البيئة وتعرف على قائمة الهدايا الخضراء المميزة

كتبت منال العيسوى

المنتجات الصديقة للبيئة، من الهدايا القيمية التى إذا استخدمناها فى المناسبات تترك انطباعات جيدة لدى الآخرون وخاصة أن كانت مصنوعة من مواد مستدامة أو بتكنولوجيا ذكية فهى تحافظ على البيئة وتقلل البصمات الكربونية والطاقة، مثلها مثل الهدايا المصنوعة من إعادة تدوير الملابس لم تعد خطوة اختيارية، وإنما بات لزاما على الجميع أن يحاول ترشيد استهلاكه من الملابس وإعادة تدوير الملابس القديمة أصبح خطوة مهمة للمساهمة في الحفاظ على البيئة،وتقليل حجم المخلفات بشكل عام ومخلفات الملابس بشكل خاص.

خلال هذا التقرير نقدم لك قائمة أفضل الهدايا الصديقة للبيئة

البلوك نوت يعد البلوك نوت من الهدايا التى يحبها الشباب لتسجيل ملاحظاتهم وانفوجراف لتوثيق اللحظات السعيدة وكلمات للذكرى، لاختيارك لبلوك نوت مصنوع من الجلود المعاد تدويرها أو الورق المستدام يكون لها انطباع حلو.

تي شيرت مصنوع من مواد وزجاجات بلاستيكية معاد تدويرها، أقمشة أو بلاستيك ، إضافة لغطاء حفظ الطعام المصنوعة من مواد صديقة للبيئة و قابلة لإعادة الاستخدام وسهلة التنظيف بالماء.

أيضا يمكنك أن تقدم زجاجات المياة التى تحفظ درجة الحرارة تكون هدية مميزة ولها استخدامات متعددة

الملابس إعادة التصميم وتعديله

مع تغير الموضات واختلافها يمكنك إعادة تصميم الملابس القديمة لتتواكب مع الموضة الحالية من خلال إضافة بقص التعديلات عليها سواء للقمصان أو البلوزات أو الفساتين وإضفاء لمسة جديدة على الملابس.

بعض الملابس القديمة ربما لا تصلح لإنتاج قطعة جديدة منها للاستخدام الشخصى، وهنا يمكنك استخدامها كقطع للديكور والزينة وتصنيعها لتصبح غطاء لبعض قطع الأثاث او الوسائد أو مفارش للمائدة.

يمكنك أن تصنع من القمصان والبلوزات وحتى البناطيل الجينز ، حقائب الظهر وما عليك الا تقطيع الأكمام والياقة، وتثبيت أشرطة أو حبال لحملها وبذلك تصبح لديك حقيبة فريدة من نوعها.