9 خطوات نفذتها وزارة البيئة للقضاء على المخلفات البلاستيكية.. تفاصيل

كتبت منال العيسوي

خلال السنوات التسع الماضية، اتخذت وزارة البيئة عدد من الخطوات للقضاء على المخلفات البلاستيكية ، حيث أنها من ضمن المواد المسببة لمشكلات بيئية تضر بالتربة والكائنات البحرية والبيئة لعدم تحللها، وخلال هذا التقرير نرصد عدد من الخطوات التى اتخذتها وزارة البيئة.

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أولا: إعلان الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبالتنسيق مع هيئة المعونة اليابانية "الجايكا"، ومركز تكنولوجيا البلاستيك.

ثانيا: تضمين مادة بقانون تنظيم إدارة المخلفات تختص بإدارة تداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

ثالثا: تم إصدار مواصفة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ليكون الحد الأدنى لسمك الكيس البلاستيك 55 مايكرون.

رابعا: توقيع مذكرة تفاهم لإقامة مشروع لتصنيع بدائل البلاستيك من الحجر الجيري باستثمارات للمشروع بقيمة 50 مليون دولار.

خامسا: توقيع ميثاق إعادة تدوير البلاستيك مع كبرى الشركات العاملة بمصر من منطلق المسئولية الممتدة للمنتج.

سادسا: تنفيذ حملات التوعية بأخطار البلاستيك وتوزيع أكياس متعددة الاستخدام وحقائب من القماش.

سابعا: إعلان مدن خالية من البلاستيك كالغردقة وشرم الشيخ، والتعاون مع المبادرات الشبابية والمجتمع المدني ومنهاvery Nile لتنفيذ حملات لجمع المخلفات البلاستيكية من النيل، وتوقف عدد من المحلات بالزمالك عن استخدام البلاستيك.

إطلاق مبادرة "نستله لإستعادة وتدوير مواد التعبئة والتغليف البلاستيكية".

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ثامنا: إطلاق حملة الحد من استخدم الأكياس البلاستيك وتوزيع الأكياس الورقية الصديقة للبيئة على المحلات والبازارت بمدينه دهب، وإطلاق مبادرات مجتمعية مع الجامعات لرفع وعي الشباب كجامعة عين شمس والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

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