سيدة أمريكية تقتل أولادها الثلاثة وتنتحر فى ولاية أوكلاهوما

كتبت ريم عبد الحميد

قتلت أم أمريكية فى ولاية أوكلاهوما أطفالها الثلاثة، بينهم رضيع عمره 10 أشهر، قبل أن تطلق النار على نفسها، بحسب ما ذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية.

وذهب ضباط قسم شرطة فيرديجريس للتحقيق بعدما لاحظوا اندلاع ألعاب نارية خارج المنزل، بحسب ما قال مكتب تحقيقات ولاية أوكلاهوما فى بيان صحفى.

وقبل وصولهم، اكتشفوا وجود براندى مكاسلين البالغة من العمر 39 عاما مسلحة ومحصنة داخل المنزل.

بعدها بدأت الشرطة مفاوضاتها مع مكاسلين على مدار مواجهة تستمر ثلاث ساعات، وفقا للشرطة، وبعد عدم تلقى استجابة، دخلت الشرطة المنزل.

وداخل المنزل، اكتشفوا أن مكاسلين مقتولة برصاصة أصيبت بها من جراء إصابتها بطلق نارى، وجثث أطفالها الثلاثة، منهم طفل يبلغ عمره 10 أشهر، وطفل يبلغ من العمر 6 سنوات و11 عاما، الذين قتلوا جميعا بالرصاص، وفقا للشرطة.

وقالت الشرطة إنها وجدت أن مكاسلين أطلقت النار على أطفالها الثلاثة ثم وجهت السلاح إلى نفسها.

وسيواصل مكتب التحقيقات بولاية أوكلاهوما وإدارة شركة فيرديجريس التحقيق فى الحادث.