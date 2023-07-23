رئيس هونج كونج يبدأ زيارته إلى سنغافورة ضمن جولة آسيوية

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بدأ رئيس هونج كونج التنفيذى، جون لى، زيارته إلى سنغافورة، فى إطار جولة آسيوية تستمر لمدة أسبوع وتشمل ماليزيا وإندونيسيا.

وقالت وزارة الخارجية السنغافورية - حسبما نقلت شبكة "تشانل نيوز آشيا" اليوم /الأحد/ - إن الزيارة تعد الأولى للرئيس لى منذ أن أصبح الرئيس الجديد للمنطقة قبل أكثر من عام، مضيفة أنها تأتى تلبية لدعوة من رئيس الوزراء السنغافوري، لى هسين لونج.

وتعد سنغافورة المحطة الأولى ضمن الجولة التى يجريها لى فى دول جنوب شرق آسيا، ويصاحبه خلالها خمسة من المسئولين البارزين، بالإضافة إلى 30 من قادة قطاعات المالى والاستثمار والأعمال والقانون والابتكار والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.

كما أنه يعتزم استغلال الجولة لحشد الدعم لهونج كونج لتنضم إلى أكبر تكتل للتجارة الحرة فى العالم المعروف بـ "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة".