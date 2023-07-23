اليوم السابع
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رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

الأحد، 23 يوليو 2023 12:48 م
رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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تقدّم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ونواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب بالجامعة بأسمى آيات التهانى القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وقيادات الدولة، بمناسبة حلول ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، داعين المولى عزَّ وجلَّ أن يوفق بلادنا لمزيد من الاستقرار والرَّخاء والنّماء.

 

وأعرب الدكتور السيد قنديل عن فخره واعتزازه بالشعب المصرى الذى تلاحم فى ثورة ٢٣ يوليو مع قواته المسلحة وسطروا بذلك لمصر بذوغ عهد جديد سيظل التاريخ يذكره بأحرف من نور حيث استطاعت الثورة إرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة وتحقيق العزة والكرامة والاستقلال لشعب مصر العظيم، بالإضافة إلى تحقيق العديد من الإنجازات الثقافية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب ما أحدثته الثورة من تغييرات فى المنطقة العربية والإفريقية دفاعًا عن حرية الشعوب وحقها فى حياة كريمة.


جامعة حلوان

السيسى

الرئيس السيسى

ذكرى ثورة 23 يوليو



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