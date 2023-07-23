اليوم السابع
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الأحد، 23 يوليو 2023 07:25 م
أكرم القصاص
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رئيس النواب العراقى يؤكد دعم بلاده لجهود عودة الأمن والاستقرار فى اليمن

الأحد، 23 يوليو 2023 06:10 م
رئيس النواب العراقى يؤكد دعم بلاده لجهود عودة الأمن والاستقرار فى اليمن محمد الحلبوسى
أ ش أ

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أكد رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، اليوم /الأحد/، أن بلاده تأمل في عودة الاستقرار والأمن باليمن، ويدعم كافة الجهود لتحقيق ذلك.

وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الحلبوسي استقبل وزيرَ خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك، والوفد المرافق له، حيث بحثا العلاقات بين البلدين، وتطورات الأوضاع في المنطقة واليمن، والتعاون المشترك من أجل أمن المنطقة.

ومن جهته، أشار بن مبارك إلى أن زيارته إلى بغداد تأتي من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين والارتقاء بها، مشيدا بالدور الإيجابي للعراق إزاء القضايا الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.

 


العراق

رئيس النواب العراقى

اليمن

محمد الحلبوسى



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