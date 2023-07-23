حملات تموينية ونظافة وأعمال تطوير بالبرلس وضبط 115 كم سلع غذائية.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدينة برج البرلس عدد من الحملات، اليوم الأحد، منها حملات تموينية ، لضبط المخالفين، وحملات نظافة، وأعمال تطوير، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أشرف سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، على أعمال الحملة التموينية علي المحلات التجارية ومحلات البقالة والأغذية والمطاعم وسيارات توزيع الأغذية علي تجار التجزئة بالمدين،ة وذلك لضبط الأسعار ومنع الاحتكار للتخفيف عن كاهل المواطنين وذلك لتوصيل الدعم لمستحقيه وتوفير السلع اللازمة والتأكد من صلاحية السلع.

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 5 محاضر سلع غذائية مجهولة المصدر، ومستوردة بدون فواتير ضريبية معتمدة، ومحضرين عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية المعروضة للبيع وتم التحفظ على 20 كجم سكر حر غير معلن عن أسعاره وبدون فواتير معتمدة، و40 كجم عسل أسود غذائي بدون فواتير معتمدة، و40 كجم زيت طعام اولين غير معلن عن أسعاره وبدون فواتير معتمدة، و15 كجم نفض بويات بدون فواتير معتمدة، و14 غراء بويات بدون فواتير معتمدة، و45 علبة سجائر بدون فواتير معتمدة وغير معلن عن أسعارها، و240 علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر، وذلك بالتنسيق وبالتعاون المشترك مع إدارة الصحة والتموين والطب البيطري.

وعلى جانب آخر تفقد سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، الأعمال التجميل الجاري تنفيذها، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ ومتابعة سير العمل التي تشمل أعمال طلاء البلدورات بداية من مدخل المدينة، ومحيط النصب التذكاري ،ومازال العمل مستمر، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشدداً بضرورة الحفاظ علي النظافة والتطوير للميادين العامة والمداخل والمخارج والشوارع الرئيسية والفرعية وإزالة جميع المخالفات والإشغالات التي تعوق حركة المواطنين، وذلك للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمدينة.