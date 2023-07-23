ثعبان يلدغ طفلة فى رقبتها أثناء لهوها أمام منزلها في الدقهلية

أصيبت طفلة بالصف الخامس الابتدائى، بحالة إعياء شديد، وذلك بعدما لدغها ثعبان فى رقبتها خلال لهوها أمام منزلها، وبالقرب من أرض زراعية بقرية السعودية التابعة لمركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج.

كان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة تمى الأمديد من مستشفى تمى الأمديد المركزى بوصول الطفلة "يارا السيد محمد السيد"، 11عامًا، طالبة بالصف الخامس الابتدائى ومقيمة طرف أسرتها بقرية السعودية دائرة المركز ومصابة بحالة إعياء "ادعاء لدغ ثعبان".

بسؤال والدها 39 عامًا، عامل، ومقيم بذات القرية قرر حال لهو نجلته بأرض زراعية مجاورة لمنزلهما لدغها ثعبان برقبتها مما أدى إلى حدوث اصابتها، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بمركز شرطة تمى الأمديد، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.