اليوم السابع
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الأحد، 23 يوليو 2023 03:07 م
أكرم القصاص
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توزيع مساعدات مالية بقيمة 800 ألف جنيه على الأسر الأكثر احتياجا فى سوهاج

الأحد، 23 يوليو 2023 02:46 م
توزيع مساعدات مالية بقيمة 800 ألف جنيه على الأسر الأكثر احتياجا فى سوهاج المشاركون بالمديرية
سوهاج عمرو خلف

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قامت  مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج بالتعاون مع إحدى الجمعيات، بتوزيع مساعدات مالية لعدد 400 أسرة، بواقع 2000 جنيه لكل أسرة، بإجمالي مبلغ 800 ألف جنيه، واستهدف التوزيع الحالات الاكثر احتياجا من جميع مراكز المحافظة، وذلك خلال الحفل الذي أقيم بقاعة "كريستال" خلف ستاد سوهاج الرياضي، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ويسري الشلقامي مدير مكتب الأورمان بسوهاج .
 
يأتى ذلك تحت رعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وفي إطار الجهود التي تبذلها المحافظة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية، واستهداف الأسر الأكثر احتياجا بمختلف مراكز المحافظة .
 
 

سوهاج

محافظ سوهاج

التضامن الاجتماعي

المجتمع المدني



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