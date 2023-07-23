تنسيق الكليات 2023.. تفاصيل البرامج الدراسية بكلية التربية جامعة حلوان

كتب محمد صبحى

أعلنت كلية التربية بجامعة حلوان عن عقد مجموعة من البرامج المميزة لهذا العام 2023 – 2024 بنظام الساعات المعتمدة، التي تواكب احتياجات سوق العمل، وتستجيب للتطور المستمر في نوعية الوظائف وفرص العمل المتاحة في المجال التربوي بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية والمحلية، منوهةً أن برامجها شملت برنامج إعداد معلم اللغة الإنجليزية للمدارس الدولية واللغات وبرنامج إعداد معلم اللغة الفرنسية والألمانية والفرنسية للمدارس الدولية واللغات، وبرنامج إخصائي نفسي وصعوبات التعلم، بجانب برنامج إعداد معلمة التربية للطفولة المبكرة باللغة الإنجليزية وبرنامج معلم المدارس التكنولوجية تخصص تكنولوجيا الحُلي والمجوهرات، وإعداد معلم الكيمياء والفيزياء والبيولوجي والرياضيات باللغة الإنجليزية .

وأوضحت الجامعة أن تلك البرامج التي تعقد تحت رعاية الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام حمدي عميد الكلية، وإشراف الدكتور وائل رمضان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، تهدف إلى إعداد خريج يتحلى بالمهارات والمعارف التي تمكنه من الحصول على فرصة عمل مميزة وتجعله قادرًا على المنافسة والإبداع والتميز وتطوير الذات وخدمة المجتمع بالشكل الأمثل، داعية الطلبة المهتمين بالدراسة للالتحاق بأحد هذه البرامج كونها تواكب تغيرات سوق العمل واحتياجاته، وتقدم الفرصة لإعداد معلم متطور لسد حاجة المجتمع المحلى والإقليمى.



الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية

وأشارت الجامعة أن برامجها تقدم فرصاً للخريجين للعمل من خلال تحقيق صفة التميز وتعزيز مستوى التنافسية لصالح الخريجين في سوق العمل، كما أنها تؤهل الملتحقين بها للتعاطي مع كافة الظروف المحيطة بالطلاب وبيئة العمل ذات الصلة، مؤكدة أنها تعمل على إعداد خريجين أكفاء قادرين على العمل بطرق حديثة ومتطورة عبر تطوير مهارتهم الوظيفية واللغوية بما يسهم فى سرعة دمجهم في سوق العمل بمتطلباته الحديثة.