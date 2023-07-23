تموين الغربية تضبط مصنعا لغش وتقليد العلامة التجارية لأحد مصانع الخل بطنطا

الغربية- عادل ضرة

تمكنت حملة ل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط مصنع لتصنيع الخل وغش العلامات التجارية لإحدي الشركات، وتم التحفظ على كرتونة خل.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومصانع المواد الغذائية لإحكام الرقابة التموينية على السلع الغذائية المعروضة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتشكلت حملة برئاسة وكيل وزارة التموين، تمكنت من ضبط مصنع لتعبئة المواد الغذائية وتقليد العلامات التجارية والاسم التجارى للغير، وتم ضبط 200 كرتونة خل طعام بكل كرتونة 12زجاجة مقلدة العلامة التجارية.

وضبط مصنع منظفات يقوم بإنتاج صابون سائل بدون بيانات ومجهول المصدر، وتم التحفظ على 2000 لتر صابون سائل بدون بيانات ومجهول المصدر و 200زجاجة صابون سائل سعة الزجاجة 5 لتر بدون بيانات ومجهول المصدر و15 جوال صودا كاوية وزن الجوال 25كيلو جرام لعدم وجود فواتير تدل على مصدرها، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.