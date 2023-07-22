تموين الأقصر تعلن صرف 54 مليون رغيف خبز و3274 طن دقيق وضبط مخالفات تصرف بدقيق مدعم

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن جهود المديرية خلال 20 يوماً والتى شملت صرف 54 مليون رغيف خبز، وصرف كمية قدرها 3274 طن دقيق من المستودعات، وضبط تصرف مخابز فى 3 طن دقيق مدعم، وضبط عدد 15 جوال دقيق بلدي مدعم بالأسواق، وكمية قدرها نصف طن سكر ناقص الوزن، وذلك بناءاً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أنه قام رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر في الفترة من 1 /7 /2023 حتى 21 / 7 / 2023، بمتابعة عملية صرف السلع التموينية بدائرة المحافظة، والتأكد من وصول الدعم التمويني إلى مستحقيه وإنتاج الخبز البلدي المدعم، والتأكد من جودة رغيف الخبز البلدي وعدم التلاعب في الأوزان وتوفير الخبز البلدي المدعم في المناطق التي يتم غلق المخابز بها لأسباب قانونية.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار، أنه كثفت المديرية حملاتها التموينية بالاشتراك مع الجهات المختلفة للمرور على الأنشطة التموينية المختلفة، للتأكد من الالتزام بالقوانين والتوجيهات الوزارية، حيث تم صرف 54 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين بمعدل صرف يومي 2,6 مليون رغيف/ يوم، وصرف كمية قدرها 3274 طن دقيق مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين، وتم صرف سلع تموينية مقررات شهر يوليو 2023 بمبلغ 38,6 مليون جنيه بنسبة 89,7 % مضاف إليها منحة الدعم الإضافي، وصرف سلع حرة من المنافذ التموينية بمبلغ 543 ألف جنيه فارق نقاط الخبز لعدد 30668 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم من الشهر الماضي.