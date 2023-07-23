تعرف على أماكن شحن عدادات المياه مسبقة الدفع بالقاهرة

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع قائمة بأماكن مراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع بالقاهرة، والتى تتواجد بجميع مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة وتعمل يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءاً، طوال أيام الأسبوع وأيام الجمع والعطلات الرسمية والأعياد.

أماكن المراكز:-

1- مركز خدمة عملاء وسط المدينة الكائن (42 شارع رمسيس – أمام مسجد الفتح.)

https://goo.gl/maps/yheJYoGA9TggFuMJ6

2- مركز خدمة عملاء الحى العاشر الكائن (مدينة نصر – المنطقة العاشرة – شارع الخزان من شارع الصواف من شارع احمد الزمر – بجوار مسجد الخزان.)

https://goo.gl/maps/pABqShhh4Hb2ymSZ7

3-مركز خدمة عملاء السلام الكائن (شارع مصطفى كامل – ميدان فاطمة الزهراء – مساكن الزهراء – طريق اسبيكو.)

https://goo.gl/maps/3NH9dtwAzDbHHubTA

4- مركز خدمة عملاء المقطم الكائن (خلف بلوك 150 من شارع صبحى حسين – من شارع 9 – خلف حى المقطم.)

https://goo.gl/maps/RLYDAw2qKoD7L7Ky8

5- مركز خدمة عملاء عين الصيره الكائن (1شارع صلاح سالم – بجوار مخزن الانابيب – عين الصيره.)

https://goo.gl/maps/AkgPv7EtwEa6reTn7

6- مركز خدمة عملاء حلوان الكائن (3 شارع احمد انسى – ناصية شارع برهان – ميدان الشهداء.)

https://goo.gl/maps/Vc5ZRMSnf3yYLoL47

7- مركز خدمة عملاء الوايلى الكائن (٩شارع مرفق المياه ميدان الفردوس من احمد سعيد أمام نادى مياه القاهرة).

https://goo.gl/maps/mPBhXzcCtuYqfohu9

8-مركز خدمة عملاء مدينة نصر الكائن (طريق الاوتوستراد بجوار نادى السكة).

https://goo.gl/maps/NcGvtsE1vJmwPibS8

9-مركز خدمة عملاء الزيتون الكائن ( 9شارع الزيتون نصوح سابقا ).

https://goo.gl/maps/raqryMwGEHbCmWvF9

10-مركز خدمة عملاء بهتيم الكائن (شارع بهتيم العمومي).

https://goo.gl/maps/Bz9FfoCkR5gXWXP26

11-مركز خدمة عملاء الخلفاوى الكائن (شارع معمل الالبان الساحل ).

https://goo.gl/maps/NvebNJGk2VV8tCGC8

12-مركز خدمة عملاء المعادى الكائن (شارع وادي النيل بجوار شركة الكهرباء).

https://goo.gl/maps/8qLBkEWLjdQtqBAHA

13-مركز خدمة عملاء المعراج وزهراء المعادى الكائن (شارع وادي دجلة أمام المسجد الكويتى زهراء المعادي).

https://goo.gl/maps/9epQwVdeVSAQqgHK8

14-مركز خدمة عملاء الاسمرات الكائن (عماره 64 النخيل حي الاسمرات).

https://goo.gl/maps/9Shy4qi5JtdUBuFz8

15-مركز خدمة عملاء مصر الجديدة الكائن (20شارع أسوان من شارع أبو بكر الصديق ).

https://goo.gl/maps/SqD67uCRNHuRvhW39

16-مركز خدمة عملاء شبرا الخيمة الكائن (شارع منتزه محمد علي أمام المعهد الزراعي).

https://goo.gl/maps/FAA7BjeKTemUjsdG9

17-مركز خدمة عملاء عين شمس الكائن ( 9شارع الزيتون نصوح سابقا ).

https://goo.gl/maps/TXiQRHu1aiamuCU3A

18-مركز خدمة عملاء كوتسيكا الكائن (36شارع 9 ثكنات المعادي).

https://goo.gl/maps/UUsgW37E2gi9FjwWA

19-مركز خدمة عملاء المرج الكائن (22 شارع ذكى الوردانى من مؤسسة الزكاة داخل فرع شبكات مياه المرج).

https://goo.gl/maps/PGcnzzihpy85PcYN6

للتواصل والاستفسار عبر الخط الساخن 125 او عبر خدمة واتساب مياه القاهرة على رقم 01206665125 .