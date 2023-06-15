رئيس مدينة ملوى يحيل 3 موظفين للتحقيق خلال متابعة العمل بالحملة الميكانيكية

المنيا-حسن عبد الغفار

أحال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى بمحافظة المنيا، 3 موظفين للتحقيق للتقصير فى واجبهم الوظيفى وعدم الانضباط فى العمل، وعدم الالتزام فى مواعيد خروج معدات النظافة فى التوقيتات المحددة لها، الأمر الذى استدعى تحويلهم للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم.

جاء ذلك خلال مرور مفاجئ بالتنسيق مع التفتيش الإدارى لمتابعة سير العمل بالحملة الميكانيكية للتأكد من مدى انضباط العاملين والالتزام بخروج المعدات فى التوقيتات المحددة لها لضمان سير العمل بمنظومة النظافة وجمع المخلفات من نقاط التجميع ونقلها إلى المقلب العمومى حفاظا على المظهر الجمالى والحضارى للمدينة.

وقال السايس إنه لا يوجد مكان للمقصرين فى عملهم وسيتم تكثيف الحملات التفتيشية على كافة المصالح الخدمية وبصفة مستمرة من اجل تحقيق الانضباط وردع ومحاسبة المقصرين، لتحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وللصالح العام.