انطلاق القوافل التنموية العلاجية والإرشادية لتحصين الثروة الحيوانية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف ، سير العمل في القوافل البيطرية التنموية العلاجية والإرشادية، ضمن برنامج الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية لدى صغار الفلاحين، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع الطب البيطري ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم، خلال الفترة من 22 إلى 27 يوليو الجاري، وتستهدف إجراء مسح تناسلي شامل وتقديم الخدمات البيطرية المتطورة المجانية وعلاج جميع الحيوانات.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، مديرية الطب البيطري،بشأن سير العمل في البرنامج،وتضمن الإشارة إلى أنه تم"خلال أول أيام القافلة" تقديم الخدمات لأكثر من 800 رأس من الثروة الحيوانية،وشملت إجراء اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار لعدد 89 رأسا، الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد 268، وعلاج الطفيليات والتجريع لعدد 312 حالة، وإجراء 3 عمليات جراحية، بجانب تحصين 172 حيوانا.

من جهته أوضح "الدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري" أن البرنامج يتضمن تنظيم 6 قوافل على مدار الأسبوع الجاري ،حيث تم تنفيذ القافلة الأولى" أمس"بمركز الواسطى، والقافلة الثانية" اليوم" ببندر اهناسيا ، والثالثة " غداً" بقرية دلاص ناصر ،والقافلة الرابعة يوم الثلاثاء بكفر منصور مركز ببا، والخامسة بابشنا مركز بني سويف يوم الأربعاء، وتُختتم بالقافلة السادسة الخميس المقبل بقرية شريف باشا.