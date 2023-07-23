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اليوم السابع.. الرئيس السيسى فى ذكرى "23 يوليو": مسيرتنا الوطنية تمضى للأمام

الأحد، 23 يوليو 2023 07:00 م
اليوم السابع.. الرئيس السيسى فى ذكرى "23 يوليو": مسيرتنا الوطنية تمضى للأمام اليوم السابع

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تناول عدد اليوم السابع المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: الرئيس السيسى فى ذكرى ثورة 23 يوليو: مسيرتنا الوطنية تمضى للأمام رغم الصعاب والتحديات.. 18.9 مليار جنيه للمحافظات لدعم الاحتياجات العاجلة واستكمال المشروعات.. «الكهرباء» تعلن انتهاء أزمة الانقطاعات خلال أيام.. 88.9 % نسبة النجاح فى الكيمياء و90.2 % فى التاريخ


 

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