اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 يوليو 2023 01:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

اليابان تكثف جهود مكافحة المعلومات الخاطئة بشأن مياه مفاعل "فوكوشيما"

الأحد، 23 يوليو 2023 12:02 م
اليابان تكثف جهود مكافحة المعلومات الخاطئة بشأن مياه مفاعل "فوكوشيما" مفاعل "فوكوشيما" النووي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مسؤولون في الخارجية اليابانية اعتزامهم تكثيف جهود مكافحة المعلومات المغلوطة بشأن خطة البلاد للتصريف الآمن لمياه مفاعل "فوكوشيما" النووي.


وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الوزارة خصصت فريقا للتعامل مع المعلومات الخاطئة، مشيرة إلى اكتشاف موقع إلكتروني كوري جنوبي الشهر الماضي يزعم تبرع اليابان بأموال طائلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في ظل فحص خبرائها للخطة اليابانية لتصريف المياه وأن الفريق نفى الادعاءات جملة وتفصيلا.


ويخطط المسؤولون لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لفحص المعلومات المتوفرة على الإنترنت، وسيطالبون بمحو أي معلومات خاطئة، كما تخطط الوزارة للعمل مع الحكومتين الأمريكية والكورية الجنوبية لنشر المعلومات المبنية على الأدلة العلمية.


وتعمل اليابان على تخفيف المياه المعالجة بمياه البحر لتقليل مستويات التريتيوم إلى سبع ما تنص عليه معايير السلامة الخاصة بمنظمة الصحة العالمية لمياه الشرب .. ومن المقرر أن تبدأ اليابان تصريف المياه خلال هذا الصيف.


وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أصدرت تقريرا شاملا في وقت سابق من الشهر الجاري خلص إلى أن خطة اليابان تتماشى مع معايير الأمان الدولية.


اليابان

فوكوشيما

معامل فوكوشيما

وزارة الخارجية اليابانية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة