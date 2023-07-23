الولايات المتحدة وسويسرا وإسبانيا وفرنسا يهنئون مصر بذكرى ثورة 23 يوليو

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وجهت الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وإسبانيا وفرنسا، اليوم الأحد، التهنئة إلى مصر بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 م .

وأعربت إدارة الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية عن أطيب التمنيات لشعب وحكومة مصر بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني.



وأكدت الإدارة - فى تدوينة نشرتها السفارة الأمريكية بالقاهرة- تطلعها إلى مواصلة العمل لصالح الشعبين الأمريكى والمصرى وتعزيز التعاون الاقتصادى والأمنى وتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين.



وفى ذات السياق، قالت رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية السويسرية السفيرة مايا تيسافي، فى تدوينة نقلتها سفارة سويسرا بالقاهرة: "بمناسبة اليوم الوطنى لمصر، أود أن أتقدم لمصر وشعبها بأحر التمنيات بالسلام والازدهار".



وأعربت الخارجية السويسرية عن التطلع إلى تعميق العلاقات "الجيدة والقوية" بين البلدين.



وبالمناسبة ذاتها، هنأت سفارة إسبانيا بالقاهرة مصر بعيدها الوطني، اليوم، مشيرة إلى أن كل من إسبانيا ومصر ترتبطان بعلاقات ثنائية جيدة جدا وقاما بتوقيع اتفاقية للصداقة والتعاون عام 2008.



وهنأت سفارة فرنسا بالقاهرة، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، "الشعب المصرى بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952".