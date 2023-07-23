اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 يوليو 2023 08:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الولايات المتحدة وسويسرا وإسبانيا وفرنسا يهنئون مصر بذكرى ثورة 23 يوليو

الأحد، 23 يوليو 2023 07:49 م
الولايات المتحدة وسويسرا وإسبانيا وفرنسا يهنئون مصر بذكرى ثورة 23 يوليو بلينكين وزير الخارجية الأمريكى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجهت الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وإسبانيا وفرنسا، اليوم الأحد، التهنئة إلى مصر بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 م .

وأعربت إدارة الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية عن أطيب التمنيات لشعب وحكومة مصر بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني.


وأكدت الإدارة - فى تدوينة نشرتها السفارة الأمريكية بالقاهرة- تطلعها إلى مواصلة العمل لصالح الشعبين الأمريكى والمصرى وتعزيز التعاون الاقتصادى والأمنى وتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين.


وفى ذات السياق، قالت رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية السويسرية السفيرة مايا تيسافي، فى تدوينة نقلتها سفارة سويسرا بالقاهرة: "بمناسبة اليوم الوطنى لمصر، أود أن أتقدم لمصر وشعبها بأحر التمنيات بالسلام والازدهار".


وأعربت الخارجية السويسرية عن التطلع إلى تعميق العلاقات "الجيدة والقوية" بين البلدين.


وبالمناسبة ذاتها، هنأت سفارة إسبانيا بالقاهرة مصر بعيدها الوطني، اليوم، مشيرة إلى أن كل من إسبانيا ومصر ترتبطان بعلاقات ثنائية جيدة جدا وقاما بتوقيع اتفاقية للصداقة والتعاون عام 2008


وهنأت سفارة فرنسا بالقاهرة، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، "الشعب المصرى بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952".


بلينكين

أمريكا

سويسرا

إسبانيا

ذكرى ثورة 23 يوليو

ثورة 23 يوليو

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

71 عاما على "23 يوليو".. ثورة أنهت الملكية وأعادت مصر للمصريين

الأحد، 23 يوليو 2023 05:21 م

العفو عن 499 نزيلا بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة ذكرى 23 يوليو

الأحد، 23 يوليو 2023 03:42 م

ذكرى 23 يوليو.. "القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرا عن ثورة أعادت مصر للمصريين

الأحد، 23 يوليو 2023 02:29 م

ذكرى ثورة 23 يوليو…"رحل جسده وبقيت زعامته".. محبو جمال عبد الناصر يتوافدون على ضريح الزعيم لإحياء ذكرى ثورة يوليو.. عبد الحكيم عبد الناصر: الصورة باقية فى وجدان كل مصرى.. والمصريون يقظون ضد أى مؤامرات.. صور

الأحد، 23 يوليو 2023 02:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة