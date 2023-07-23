الناخبون في كمبوديا يدلون بأصواتهم في الانتخابات العامة

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توجه الناخبون في كمبوديا إلى مراكز الاقتراع، صباح اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة التي تجريها البلاد.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه بسبب غياب حزب المعارضة القوي، فمن المرجح أن يفوز حزب الشعب الكمبودي الحاكم المنتمي إليه رئيس الوزراء هون سين، بالانتخابات.



وأدلى رئيس الوزراء وزوجته بأصواتهما في أحد مراكز الاقتراع القريبة من العاصمة بنوم بنه. ويخوض المرشحون من 18 حزبا سياسيا انتخابات الجمعية الوطنية الأولى منذ خمس سنوات. ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها في أنحاء البلاد في تمام الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي للبلاد، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية مساء اليوم.



وكانت المحكمة العليا قد قضت بحل حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي - أكبر أحزاب المعارضة - قبيل انتخابات عام 2018، ما أدى إلى فوز الحزب الحاكم بعد ذلك بجميع المقاعد في الجمعية الوطنية البالغ عددها 125 مقعدا.

وفي شهر مايو الماضي، استبعدت السلطات الانتخابية حزب "ضوء الشموع" المعارض الرئيسي، من الانتخابات؛ قائلة "إن أوراقه غير مكتملة".