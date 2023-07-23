الموجة شديدة الحرارة مكملة.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية حتى الجمعة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد 23 يوليو حتى الجمعة المقبل 28 يوليو 2023، حيث يستمر الارتفاع فى درجات الحرارة ، ليسود طقس مائل للحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء ، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية ، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى: - الأحد 23 يوليو: شبورة مائية فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



- من الإثنين 24 يوليو إلى الجمعة 28 يوليو:

تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة ، مع ارتفاع ملحوظ فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجة .