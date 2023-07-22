"100 يوم صحة" أمل لكل بيت فى المنيا.. المبادرة قدمت خدمتها لـ 328 ألف و862 مواطن

المنيا-حسن عبد الغفار

استطاعت المبادرات الرئاسية وفى مقدمتها مبادرة حياة كريمة، فى تغيير الواقع للمواطن المنياوى، من خلال تقديم الخدمات الاساسية وفى مقدمتها الخدمة الصحية من خلال مبادرة 100يوم صحة، وقوائم الانتظار، والقوافل العلاجية، وغيرها من المبادرات التى أعادت الأمل للمواطن فى تلقى خدمة صحية متميزة ومجانية فى كافة مراكز المحافظة.

قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تقديم 328 ألف و862 خدمة ضمن فعاليات مبادرة 100 يوم صحة بمحافظة المنيا وذلك منذ انطلاقها يوم 25 يونيه.

وأوضح وكيل الوزارة أن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الصحة العامة لعدد 22 الف و 202 مواطن بالإضافة إلى فحص 445 طفل وذلك ضمن الكشف المبكر وعلاج الامراض الوراثية لدى الاطفال حديثي الولادة.

وتم تطعيم 180 ألف و103 طفل ضمن أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، بالإضافة الى تقديم الخدمات الأخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحى، وذلك ضمن فعاليات المبادرة .

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الفرق الطبية لتنظيم الاسرة والصحة الانجابية قدمت 116 ألف و823 خدمة خدمه طبية للمنتفعات، بالإضافة الى تقديم 6283 خدمة طبية وعلاجية بالعيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية.

وأضاف أن مراقبة الأغذية قدمت 2880 خدمة من المرور وتحرير المحاضر وضبط المنشأت المخالفة وإعدام الاغذية والمشروبات غير الصالحة للإستهلاك، وقدمت صحة البيئة 159 خدمة من المرور على محطات مياة الشرب و محطات معالجة مياة الصرف الصحى واخذ عينات مياة من حمامات السباحة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالمنيا أنه تم تكثيف الخدمات التوعوية والتثقيف الصحى وذلك ضمن فعاليات مبادرة 100 يوم صحة بمحافظة المنيا وذلك منذ انطلاقها الاحد 25 يونيه الماضى وذلك في اطار نشر الوعى الصحى بين الموطنين و التعريف بخدمات مبادرات الرئيس في الصحة العامة وحث المواطنين على المشاركة في المبادرات الرئاسية.



فيما قال الدكتور ولاء الدين رجائي مدير ادارة الثقافة الصحية انه تم تكثيف ندوات التثقيف الصحى بالمساجد والكنائس و مجالس المدن ومراكز الشباب والوحدات والمراكز الطبية بالإضافة الى تكثيف اللقاءات الجماهيرية وانتشار فرق التواصل المجتمعى بأماكن التجمعات والاماكن العامة والميادين والنوادى والمصالح الحكومية.



وقال وكيل الوزارة أن المبادرات الرئاسية قدمت الكثير من الخدمات الصحية ومنها مبادرة قوائم الانتظار والتى وتم فيها إجراء 11 ألف و 265 عملية جراحية مجانية بمختلف التخصصات منها 6932 عملية جراحة عيون و847 جراحة مخ وأعصاب و597 عملية جراحة الأورام ؛ 2249 قسطرة قلبية، 153أوعية دموية وقسطرة طرفية، 129 قلب مفتوح، 297 جراحة العظام ؛ 46 قسطرة بالمخ، 15 زراعة قوقعة، وتم اجراء 53 ألف و35 عملية جراحية منذ انطلاق المبادرة.



جانب من المبادرة (1)



جانب من المبادرة (2)



جانب من المبادرة (3)



جانب من المبادرة (4)



