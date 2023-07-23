السيطرة على حريق معمل تحليل شرق محافظة الإسكندرية.. صور

الإسكندرية - أحمد الزغبى

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، من السيطرة على حريق اندلع بأحد المعامل الخاصة بشارع المعهد الدينى، بمنطقة العصافرة قبلى، التابعة لحى المنتزه ثان، وذلك دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بوقوع حريق بمنطقة العصافرة قبلى، داخل أحد معامل التحليل الخاصة بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة المنتزه ثان، ورجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ للسيطرة على الحريق.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وعدم امتداده إلى للوحدات المجاورة للحريق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وحذرت إدارة الحماية المدنية، من خطورة اندلاع حرائق بالشقق الناتجة عن ماس كهربائى، وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة خلال الموجة الحارة، ومنها:

-التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

-افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

-صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

-التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

-تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

-تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

-تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة.

-عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.