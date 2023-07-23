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الجيزة: ساحات ومواقف جديدة بالمنطقة المحصورة بين شارع فيصل وكوبرى المنشية

الأحد، 23 يوليو 2023 02:07 م
الجيزة: ساحات ومواقف جديدة بالمنطقة المحصورة بين شارع فيصل وكوبرى المنشية مشروع تغطية وتطوير ترعة المريوطية
كتبت - مرام محمد

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كشفت محافظة الجيزة عن مخطط أعمال التطوير بالقطاعات المتبقية من مشروع تغطية وتطوير ترعة المريوطية بالمنطقة المحصورة بين شارع فيصل وحتى كوبرى المنشية، والتي من المنتظر أن تضيف قيمة تنموية مستدامة من خلال ما ستضمنه من مواقف إضافية وساحات انتظار ومناطق ترفيهية لخدمة المناطق السكنية ومرتادي المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة.
 
وأوضحت المحافظة أنه يجرى إنشاء ساحات انتظار للسيارات تستوعب 85 سيارة وموقف لسيارات السرفيس لاستيعاب 110 سيارة ميكروباص سرفيس لخدمة حركة تنقل المواطنين، وذلك في المنطقة الممتدة بمسار الترعة بتقاطعها مع شارع الملك فيصل.
 
وتابعت أن مسار الترعة بالقطاع من منطقة الشيشيني وحتى المنشية سوف يشهد إنشاء ساحات انتظار كبيرة للسيارات تستوعب 155 سيارة إلى جانب محال تجارية ومطاعم ونقاط ترفيهية، وذلك بالمنطقة الواقعة أمام شارع الشيشيني. 
 
يُذكر أن أعمال المرحلة الثانية من المشروع تنفذ بـ5 قطاعات، الأول بداية من المنطقة المحصورة من شارع الهرم وحتى الملك فيصل بطول 450 مترا، والثانى حتى كوبرى الشيشينى بطول 650 متر، والثالث حتى الطريق الدائري بطول 1300 متر، والرابع حتى كوبرى المنشية بطول 500 متر، والقطاع الأخير حتى كوبرى الصحابة بمنطقة منشأة البكارى.

ترعة المريوطية

المريوطية

تطوير ترعة المريوطية

الجيزة

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