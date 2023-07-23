"التموين" تبت فى عروض شركات توريد زيت الطعام لطرحه على البطاقات 26 يوليو

كتب مدحت وهبة

تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية يوم 26 يوليو الجارى عروض الشركات التى ستتقدم للمناقصة التى سبق وأعلنت عنها الهيئة رقم 4 لسنة 2024/2023، لتوريد زيت خام محلى لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية 1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد، والتسليم خلال الفترة من 15 أغسطس الى 5 سبتمبر 2023 ومن 10 سبتمبر الى 30 سبتمبر ، حيث يتم توفير زيت الطعام وطرحه للمواطنين على بطاقات التموين وفى منافذ المجمعات الاستهلاكية.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الغذائية على بطاقات التموين، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة، كما توفر الوزارة أيضا كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، ويتم صرف السلع المدعمة على بطاقات التموين.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه بمد مخازن الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بجميع السلع الغذائية لصرف المقررات التموينية عن شهر يوليو، كما وجه الوزير بزيادة معدلات ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة في ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة المنتجات يكفى لفترات طويلة.