فتح المجمعات الاستهلاكية اليوم لطرح منتجات السلع الغذائية بأسعار مخفضة 25%

فتحت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية منافذها اليوم الخميس لاستمرار طرح السلع لأصحاب البطاقات التموينية، بجانب طرح اللحوم والدواجن والسلع الغذائية بأسعار مخفضة 20% وبأقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

يذكر أن وزارة التموين طرحت كميات كبيرة من الأرز الأبيض بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كذلك كافة السلع الأساسية ومنتجات اللحوم والدواجن، ويتم طرح الأرز الأبيض المستورد الهندى بسعر 20 جنيها للكيلو، وكيلو الأرز البلدى بسعر 25 جنيها، وكيلو الأرز على بطاقة التموين بسعر 12.60 جنيه.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى التعاقد على توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة لتوفيرها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، كما نوعت وزارة التموين في مصادر ومناشئ استيراد اللحوم سواء ‏كانت حية أو مجمدة، حيث تم التعاقد مع دول أفريقية، بالإضافة إلى ‏دولة الهند والسودان وجيبوتي وتنزانيا وأوغندا لاستيراد اللحوم لتوفير الكميات المطلوبة لتلبية ‏احتياجات المواطن بأسعار مخفضة بنسب تقل عن أسعارها في الأسواق.