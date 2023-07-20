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الخميس، 20 يوليو 2023 03:58 م
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فتح المجمعات الاستهلاكية اليوم لطرح منتجات السلع الغذائية بأسعار مخفضة 25%

الخميس، 20 يوليو 2023 03:34 م
فتح المجمعات الاستهلاكية اليوم لطرح منتجات السلع الغذائية بأسعار مخفضة 25% وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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فتحت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية منافذها اليوم الخميس لاستمرار طرح السلع لأصحاب البطاقات التموينية، بجانب طرح اللحوم والدواجن والسلع الغذائية بأسعار مخفضة 20% وبأقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.
 
وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر يوليو الجاري، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.
 
يذكر أن وزارة التموين طرحت كميات كبيرة من الأرز الأبيض بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كذلك كافة السلع الأساسية ومنتجات اللحوم والدواجن، ويتم طرح الأرز الأبيض المستورد الهندى بسعر 20 جنيها للكيلو، وكيلو الأرز البلدى بسعر 25 جنيها، وكيلو الأرز على بطاقة التموين بسعر 12.60 جنيه.
 
ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى التعاقد على توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة لتوفيرها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، كما نوعت وزارة التموين في مصادر ومناشئ استيراد اللحوم سواء ‏كانت حية أو مجمدة، حيث تم التعاقد مع دول أفريقية، بالإضافة إلى ‏دولة الهند والسودان وجيبوتي وتنزانيا وأوغندا لاستيراد اللحوم لتوفير الكميات المطلوبة لتلبية ‏احتياجات المواطن بأسعار مخفضة بنسب تقل عن أسعارها في الأسواق.

 


التموين

اسعار السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية

اسعار اللحوم والدواجن

مخزون السلع الغذائية

اليوم السابع بلس



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