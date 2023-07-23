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التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا بترعة الجنابية فى سوهاج

الأحد، 23 يوليو 2023 12:44 ص
التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا بترعة الجنابية فى سوهاج جثة - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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لقى طفل يبلغ من العمر 13 سنة مصرعه، بترعة الجنابية دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى البلينا المركزى، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بالدفن.

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج قد تلقت بلاغا من مأمور مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج يفيد بغرق طفل باللترعة دائرة المركز وتم إنتشال الجثة وتم نقلها للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات وصول تبين وصول "محمد ع ع" 13 سنة طفل  إلى المستشفي المركزي بالبلينا  "جثة هامدة " إدعاء غرق، وبسؤال والده عامل - ويقيم دائرة المركز قرر بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالاستحمام بترعة الجنبية بذات الناحية ولعدم إجادته السباحه غرق وبتوقيع الكشف الطبى بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية.

 


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