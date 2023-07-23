الأقصر تنتهي من توريد 25376 طنا و14 كيلو قمح للشون والصوامع حتى الآن

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن تواصل عمل لجان فرز واستلام القمح الجديد، حيث بلغ إجمالي تراكمي كمية القمح المحلي المورد على مستوى المحافظة 25376,014 طن بالإضافة إلى كمية قدرها 161.364 طن خارج المحافظة تقاوي حتى الآن، وذلك ضمن موسم توريد القمح والذي بدأ 18 أبريل الجارى لعام 2023 م ويستمر حتى نهاية أغسطس 2023م، طبقاً للقرار الوزاري المشترك رقم 47 لسنة 2022 من خلال الصوامع والبناكر والشون بدائرة المحافظة.

وأضاف الدكتور تامر صلاح مختار، لـ"اليوم السابع"، أنه بلغ إجمالي تراكمي كمية القمح المحلي المورد على مستوى المحافظة 410 أطنان بالإضافة إلى كمية قدرها 161.364 طن خارج المحافظة تقاوي، حيث قامت مديرية تموين الأقصر باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان نجاح عملية الحصاد والتخزين، والانتهاء من جاهزية المواقع التخزينية بالمحافظة البالغ عددها 4 مواقع "إسنا - أرمنت"، والتي تبلغ سعتها التخزينية 34 ألف طن موزعة كالآتي:- (28 ألف طن بشونة وبنكر إسنا و6 آلاف طن بصومعة وشونة أرمنت)، وإنه تم تبخيرها وتجهيزها تمام التجهيز، من حيث لجان الاستلام مع توفير كافة السبل التي تؤدي إلى تسهيل عملية التوريد .

وأكد وكيل تموين الأقصر، إنه يجرى تواصل عمل موسم توريد القمح حيث يجرى استمرار عمل لجان الفرز والاستلام بالمواقع التخزينية على مستوى المحافظة، ومن المتوقع أن تصل نسبة توريد القمح المحلي بالمحافظة هذا العام إلى 100 % من المستهدف، وتبدأ مواعيد عمل لجان استلام القمح المحلي ( الفترة الأولى ) من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا - ( الفترة الثانية ) ومن الساعة السادسة مساءا وحتى الساعة الثامنة مساءاً، وفي حالة وجود أي تزاحم سوف يتم مد عمل اللجان لتسهيل عملية التوريد والاستلام من كافة المزارعين، وفي حالة وجود مزارعين في أماكن بعيدة عن المواقع التخزينية "إسنا – أرمنت" سوف يتم عمل نقطة تجميع قريبة منهم ببندر الأقصر كما تم في العام الماضي، وتعمل المديرية على إزالة كافة العوائق والمشكلات التي تواجه المزارعين لتيسير عملية التوريد.