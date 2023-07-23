اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 يوليو 2023 07:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: الموجة الحارة مستمرة حتى بداية الأسبوع المقبل

الأحد، 23 يوليو 2023 05:58 م
الأرصاد: الموجة الحارة مستمرة حتى بداية الأسبوع المقبل الارصاد
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية مع بداية شهر أغسطس، موضحة أن نسب الرطوبة تصل إلى 95% على السواحل الشمالية، وتتراوح على القاهرة الكبرى ما بين 85% إلى 90%.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات لبرنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة سى بى سى، أن ظاهرة النينيو تؤدى لارتفاع في الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية، ناصحة المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في فترة الظهيرة من 12 ظهرا إلى 4 عصرا، بالإضافة إلى تناول المرطبات والسوائل والمياه وارتداء غطاء واق للرأس.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة مستمرة حتى بداية الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن مرور مصر بموجة طويلة من ارتفاع الحرارة أمر غير طبيعى.

 


الأرصاد

منار غانم

درجات الحراره

مصر

اخر الاخبار

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة